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Haberler Gündem 3. Sayfa YOK BÖYLE ÖLÜM! Son dakika: Servis bekliyordu! Kazada savrulan araç sonu oldu!
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Servis bekliyordu! Sonrası dehşet!

Antalya'da, kontrolsüz kavşakta servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlar bu sırada işe gitmek için yol kenarında servis bekleyen Ümit Ünal´a (34) çarptı. Kazada Ünal yaşamını yitirirken, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

YOK BÖYLE ÖLÜM! Son dakika: Servis bekliyordu! Kazada savrulan araç sonu oldu!
Servis bekliyordu! Sonrası dehşet!
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DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, saat 07.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi. Turgut Özal Caddesi´nde seyir halindeki Abdullah Sercan Yalçın yönetimindeki otomobil ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi´nde ilerleyen Ramazan Deniz yönetimindeki servis minibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

İŞE GİTMEK İÇİN SERVİS BEKLİYORDU

DHA'da yer alan habere göre savrulan araçlar, işe gitmek için kavşaktaki refüjde kendi iş yerinin servisini bekleyen Ümit Ünal'a çarptı.

Aydınlatma direğini yerinden söken servis aracı çalılık alana uçtu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, SEKİZ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ümit Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Sercan Yalçın ile servis aracındaki 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servis şoförü Ramazan Deniz ise polis merkezine götürüldü.

AYNI KAVŞAKTA 4 AY ÖNCE DE KAZA

Aynı kavşakta 21 Nisan 2021 tarihinde yine servis aracıyla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde 2 kişi ise tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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