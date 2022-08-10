2022 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.