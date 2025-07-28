YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de
YÖKDİL sınavı 27 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Bu yıl ikinci kez yapılan YÖKDİL sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması geldi. Yabancı Dil Sınavı'na katılım gösterenlerin sınav değerlendirmesi sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda, İngilizce testleri fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Fransızca ve Arapça testleri ise yalnızca sosyal bilimler alanında uygulandı. Şimdi sıra YÖKDİL 2 sonuçlarında. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRME
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.