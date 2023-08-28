YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçığı, 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ile birlikte gündeme geldi. YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları sınavın ardından ÖSYM tarafından PDF olarak yayınlandı. Sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan YÖKDİL'de adaylar 80 soruyu 180 dakikada cevapladı. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru ve cevap anahtarı...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...
YÖKDİL BAŞLADI!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü yapıldı.
YÖKDİL/2 saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen sınavlarda YÖKDİL soruları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayınlandı.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.