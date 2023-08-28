YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2023 İNDİR | YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2023 İNDİR | YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte 2023 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...

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YÖKDİL OTURUMU KAÇ DAKİKA?

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.