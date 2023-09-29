Yoksulluk sınırı 43 bin lirayı aştı Türk-İş verilerine göre eylül ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 13.334 TL, yoksulluk sınırı ise 43.433 TL oldu

Türk-İş, Eylül 2023 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 13 bin 334 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 43 bin 433 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 17 bin 336 TL'ye yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 9,31 oranında gerçekleşti.

BALIK FİYATLARI YÜZDE 5 GERİLEDİ

Gıda ürünlerinde; bir ayda süt ortalama yüze 8 zamlanırken, peynir fiyatı sınırlı düzeyde geriledi, yoğurt fiyatı sınırlı düzeyde arttı. Nisan ayında yurt dışından ithal edilen karkas etlerin düşük fiyattan verildiği Et ve Süt Kurumu ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmında; dana kıymanın fiyatı 289 TL, dana kuşbaşının fiyatı 329 TL oldu. Ulusal zincir marketler ve yerli et satmaya devam eden yerel marketlerin pek çoğunda dana kıyma ortalama 330 TL, kuşbaşı ortalama 373 TL'den reyonlardaki yerini aldı. Av yasağının sona ermesiyle hamsi 100 TL'den satılırken, çok talep gören diğer deniz balıkları yüzde 5 fiyat düşüşüyle ortalama 164 TL'den satılmaya başlandı. Bir ayda nohut yüzde 28, kuruyemiş yüzde 27, yeşil mercimek yüzde 20, tavuk yumurtası ve kuzu eti yüzde 17, kırmızı mercimek yüzde 13, kuru fasulye yüzde 11, dana eti yüzde 9 zamlanırken; tavuk eti sınırlı seviyede zamlandı. İrmik yüzde 13, pirinç yüzde 10, bulgur yüzde 9, ekmek yüzde 8, makarna yüzde 5 zamlandı. Unda sınırlı seviyede fiyat artışı yaşadı. Ankara'da 7 TL'ye satılan 200 gramlık beyaz ekmek üzerinden hesaplandığında 4 kişilik ailenin aylık ekmek masrafı 735 TL oldu.

EYLÜLÜN ZAM ŞAMPİYONU BARBUNYA

Semt pazarlarında hem yeşil soğan, maydanoz gibi salata yeşilliklerinin hem de ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Kuru soğanın kilogram fiyatı 20 TL'ye ulaşırken; patates 20 TL'nin üzerine çıktı. Brokoli, karnabahar, kabak, patlıcan, sivri biber, fasulye, barbunya, havuç ve limon fiyatları artarken; karalahana, turp, köy biberi, domates fiyatları geriledi. Bu ayın zam şampiyonu yüzde 60'lık fiyat artışıyla barbunya oldu. Nektarin, çilek, üzüm, şeftali armut fiyatları yükseldi. Karpuz, kavun, muz, erik fiyatları düştü. En düşük fiyatlı meyve 20 TL ile elma oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 29,40 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 32,96 TL oldu. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı da 26,95 TL tespit edildi.

Bir ay içinde margarin yüzde 17, zeytinyağı yüzde 8, ayçiçek yağı yüzde 4 zamlandı. Tereyağı fiyatı sabit kaldı. Ihlamur yüzde 64, baharat yüzde 49, siyah zeytin yüzde 39, yeşil zeytin yüzde 34, çay ve reçel yüzde 7, salça yüzde 6, şeker yüzde 5, pekmez yüzde 4 fiyat zamlandı. Tuz fiyatı yüzde 7 geriledi.