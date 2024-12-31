2025 Yol parası ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yeni yılda çalışanlara verilecek olan günlük yol parası tutarı merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 2025 yılı günlük ulaşım bedeli belli oldu. Bu noktada günlük yol parası alan milyonlarca çalışan, ''2025 Yol ücreti ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.