Mersin kent merkezinde, yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü, 1'inci Cadde ile 16'ncı Cadde'nin kesiştiği noktada yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre iki sürücü araçlarından inerek, tartışmaya yol ortasında devam etti. Ancak kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırmaya başladılar.

KAVGAYI YOLCU KAYDETTİ

Kavga diğer sürücülerin de karışmasıyla büyüdü. Tarafların birbirlerini tekme tokat dövdüğü anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Minibüsteki kadın yolcuların büyük panik yaşadığı kavga esnafın araya girmesi ile son buldu.