Yola 'Evreni' ile çıktılar 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin yeni progressive trip-hop grubu Existeins, ilk teklisi 'Evreni' ile müzik yolculuğuna başladı. 2018'de Gökçer Güngören ile Aybüke Solak tarafından kurulan grup 2019'da Alper Erdoğuk'un katılmasıyla şu anki halini aldı. Electronik, new wave, progressive rock ve trip-hop esintilerinden oluşan albümleri 'Mother Part 'I, yıl sonuna kadar müzikseverlerle buluşacak.

Türkçe ve İngilizce sözlü şarkıların yer aldığı albüm, genel olarak toplumsal konuları ele alıyor. En çok King Crimson, Enigma, Massive Attack ve Depeche Mode'den etkilenen grup, soundlarını oluştururken Türk ezgilerinden de yararlanıyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden stüdyo çalışmaları, yakın aile bireylerinin kaybı ve pandemiyle aksamış olsa da albüm, 2020 bitmeden bütün müzik platformlarında yerini alacak. Grubun ilk videosu 'Evreni' şarkısına çekildi. Klipte kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen grup, evrensel boyutta artış gösteren şiddet eğilimini irdeliyor. Albümlerini bütün annelere ve şiddet görmüş kadınlara adayan Existeins, global müzik piyasasını da zorlayacak cesur şarkılar ve klipler için yola çıkmaya hazır.