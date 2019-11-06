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Yola fırlayan köpek, faciaya neden oldu: Yaşlı kadın kurtarılamadı

DHA

Denizli’nin Tavas ilçesinde, otomobil sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

denizli zincirleme kaza

Kaza, akşam saatlerinde Tavas ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre 20 K 5467 plakalı otomobilin sürücü Leyla Sicim, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yaparak durdu. Bu sırada Sicim'in otomobiline aynı yönde seyreden Mustafa Güneş yönetimindeki 34 BEL 834 plakalı otomobil çaptı. Ardından da Yaşar Dönmez'in kullandığı 20 DK 330 plakalı otomobil de Güneş’e ait otomobile arkadan çarptı.

 

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönmez’in kullandığı otomobilin arka kısmında yolculuk eden ve ağır yaralanan Havva Dönmez (74),sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Dönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Sicim’in köpeğe çarpmamak için durması, daha sonra ise zincirleme trafik kazasının meydana geldiği yer aldı. 

 

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