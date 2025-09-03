Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var! Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün, Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

