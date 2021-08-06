Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var 0:00 / 0:00

AA

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'ın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 42 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6'sı Balıkesir'de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.

YOLDA FREN İZİ YOK

Yolda fren izine rastlanmazken, otobüs şoförünün direksiyon başında uyumuş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

MANİSA VALİSİ KARADENİZ: ÜZÜCÜ BİR KAZA YAŞANDI

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaralılardan kaza ile ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzücü bir kaza yaşandı. 6 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 1'i yabancı uyruklu 42 yaralımızın hastanelerdeki tedavileri sürüyor" dedi.

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