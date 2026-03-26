        Haberler Gündem Çevre Yolda heyelan: yarısı çöktü, içme suyu hattı zarar gördü | Son dakika haberleri

        Yolda heyelan: yarısı çöktü, içme suyu hattı zarar gördü

        Adana'da bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Yolun yarısı çökerken, içme suyu hattı da zarar gördü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Yolda heyelan! Yarısı çöktü

        Adana’da bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Yolun yarısı çökerken, içme suyu hattı da zarar gördü.

        YOLUN BİR KISMINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

        Kentte aralıksız devam eden yağışlar zemini yumuşattı. Bu nedenle Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi’nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yolun yarısının kullanılamaz hale gelmesi üzerine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        İÇME SUYU HATTI ZARAR GÖRDÜ

        Heyelan nedeniyle içme suyu borusunun da zarar gördüğü öğrenilirken, yolun bazı bölümlerinde ise çatlakların oluştuğu görüldü. İçme suyu hattı zarar gördüğü için mahalleye su verilemedi. Yeni çökmelere karşı ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, yolun tamamen ulaşıma kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, hasar gören içme suyu hattının da onarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Osimhen'e Drogba modeli!
