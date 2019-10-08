İstanbul Ümraniye'de arabasıyla yolda uyuyan köpeği ezip kaçan sürücünün arkasına bile bakmaması büyük tepki çekti.

Olay, dün 15.20'de Ümraniye'de gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda uyuyan köpeğinden üzerinden geçti. Köpek, aracın sağ arka lastiği ile yer arasına sıkıştı. Bu şekilde birkaç metre ilerleyen sürücü, aracın seyrini engelleyen köpeğin acı acı havlamaları üzerine durdu.

Bu sırada ağır yaralanan köpek, sıkıştığı yerden kurtularak can havliyle minibüsün altından kaçtı. Sürücü ise, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mahalle sakinleri tarafından bir süre sonra yaralı şekilde bulunan köpek veterinere götürüldü. Köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.