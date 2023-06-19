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Haberler Gündem 3. Sayfa Yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! - Güncel haberler
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Yolun karşısındaki annesine koşuyordu! Her şey bir anda oldu!

İstanbul'da, yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek için, yoldan koşarak geçmeye çalışan 11 yaşındaki Muhammet A.'ya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı Bekir Sancar, "Çocuk yola park edilmiş araçların içinden çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. 40-50 kilometre hızla geliyordu. Göremedi çocuğu" dedi

Yolun karşısındaki annesine koşarken araç çarptı! - Güncel haberler
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DHA

İstanbul'da kaza, cuma günü Esenyurt 1357. Cadde'de meydana geldi. Kaldırımda yürürken yolun karşısındaki annesine doğru koşan Muhammet A.'ya (11) hafif ticari araç çarptı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle yere düşen Muhammet A., olayın şaşkınlığıyla ayağa kalkmaya çalıştı. O sırada küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu.

BACAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Muhammet A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Muhammet A.'nın bacağında kırık olduğu, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"GELEN ARAÇ ÇOCUĞU GÖREMEDİ"

Kazayı gören ve ilk müdahaleyi yapan esnaf Bekir Saraç, küçük çocuğun yol kenarına park edilen araçlar yüzünden çevreyi tam göremediğini belirterek, "11-12 yaşlarında bir çocuğa araba çarptı. Görünce ilk müdahaleyi ettik ama çocuk yola park edilmiş arabaların arasından çıktı. Gelen araç zaten çok hızlı değildi. 40-50 kilometre hızla geliyordu. Göremedi çocuğu.

"YOLUN KENARINA ARAÇLAR PARK EDİLMİŞ"

Kaldırımın ortasına doğru belediye yolu böldü. Kaldırım kapalı olduğundan çocuklar, gençler, insanlar yolun ortasından yürüyor. Bu bir sıkıntı. Burada daha önce de kaza oldu. Çünkü hep yolun kenarına araçlar park edilmiş. Çok geniş bir kaldırım var. Rica ediyoruz, kaldırımı açsınlar" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Muhammet A.'nın karşıya geçerken otomobilin çarptığı, yere düşen çocuğun ayağa kalkmaya çalıştığı, o sırada çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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