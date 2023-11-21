Yöresel lezzet! Tadına doyamacağınız kete tarifi!
Kete, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak tüketilen bir hamur işidir. Yumuşacık hamuru ve lezzetli iç harcı ile damakları şenlendiren kete, kahvaltıda, çay saatlerinde veya ana yemek olarak servis edilebilir. İşte nefis kete tarifi!
Giriş: 21.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:18
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Sevilen yöresel tatlardan biri olan kete yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede lezzetli bir kete yapabilirsiniz. İşte misafirlerinizin bayılacağı kete tarifi...
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KETE MALZEMELERİ NELERDİR?
Kete için gereken malzemeler şu şekildedir;
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KETE NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları