Güneş, Yörük Ali Efe'nin gözü pek bir vatansever olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Yörük Ali Efe elindeki müfrezesiyle Yunanlılara, Büyük Taarruz'a kadar baskın atmaya devam etti. Büyük Taarruz'da da kendisine verilen talimatla, Yunanlıları takip emriyle Küçük Menderes Havzası'na geçti Aydın dağlarından. Kiraz, Ödemiş, Tire üzerinden Torbalı, Bayındır hattından İzmir önlerine kadar Yunan ordusunu kendisine verilmiş olan kuvvetlerle takip etti. İzmir önlerinde durdu. Yörük Ali Efe'nin orduya inancını, Türk askerine inancını, onlara olan saygısını göstermek açısından, 'İzmir’e girmek Türk askerinin, Türk ordusunun hakkıdır.' deyip İzmir önlerinde durdu."