Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bip Spor'un haberine göre, Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'ın Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı Faslı oyuncu, kendisine gelen maaş teklifinden memnun olmadı. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yaklaşık yıllık 4 milyon Euro garanti ücret alan Belhanda'nın Al Ittihad'ın da aynı ücreti vereceğini belirtmesi üzerine, menajerine "Aynı ücreti alacaksam, Galatasaray'dan niye ayrılayım?" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü. Haberde Faslı yıldızın bu şartlarda sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade ettiği kaydedildi.

TEKLİF HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Haberde Al Ittihad'ın 5 milyon Euro'dan başlattığı transfer görüşmelerinde rakam, Galatasaray'ın teklifleri kabul etmemesi üzerinde 7 milyon Euro'ya kadar yükseldiği, Sarı-kırmızılıların da oyuncusu için 10 milyon Euro'luk bir teklif beklediği belirtildi. Galatasaray'ın bu rakamın altına elden çıkarmaya sıcak bakmadığı da kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon ligde 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol atamazken 5 asist yaptı.

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