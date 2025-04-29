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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun! - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!

        Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin faslı forveti Youssef En-Nesyri, son dönemde gol yollarında etkisiz kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:15
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        Fenerbahçe'de 2025 yılının ilk aylarına damga vuran Youssef En-Nesyri, bir süredir golle buluşamadı. Faslı oyuncu, son 9 resmi maçta ağları sarsamadı.

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        En-Nesyri, son golünü 2 Mart'taki Onvo Antalyaspor maçında kaydetti. 27 yaşındaki forvet, sonraki süreçte ligde oynanan 6 karşılaşmada fileleri havalandıramadı.

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        Faslı futbolcu, kupadaki Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde iki Rangers maçında da sessiz kaldı.

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        Çalışmalarına devam eden En-Nesyri, Beşiktaş derbisiyle birlikte çıkışa geçmek istiyor.

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        Teknik heyetin, tecrübeli oyuncuyla yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

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        Antrenmanlarda yan top çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi. Jose Mourinho'nun, derbide kanatlarda yapılacak ortalarda En-Nesyri'yi etkili kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

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        Youssef En-Nesyri, bu sezon 31 maçta forma giydi. 26 kez fileleri havalandıran Faslı oyuncu, 5 de asist yaptı.

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