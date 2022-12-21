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Haberler Gündem Youtube Hesap Silme: Youtube Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Youtube hesap silme: Youtube hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Youtube hesabınız mı var? bazen buradan gelen bildirimler sıkılabilirsiniz ya da üyeliğiniz vardır ve artık ödeme yapmak istemiyor olabilirsiniz. İşte böyle durumlarda da hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. peki bunu nasıl yapacaksınız ve izlemeniz gereken adımlar neler?

Youtube Hesap Silme: Youtube Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Aslında Youtube hesap silme işlemleri oldukça basittir. Yazıyı okuyarak Youtube hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır hemen öğrenebilirsiniz.

Youtube Hesabı Nasıl Kapatılır?

Öncelikle sizlere Youtube hesap silme işlemleri nasıl yapılır bunlardan bahsedelim. İşte yapmanız gerekenler:

  • İlk yapmanız gereken tarayıcınızdan hesabınıza giriş yapmak
  • Giriş yaptıktan sonra Gelişmiş Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sayfanın sağ alt kısmında Kanalı/ Hesabı sil yazısını göreceksiniz.
  • Bu seçeneğe tıklayın.
  • Ardından açılan sayfada güncel şifrenizi girin. Devam edin.
  • Kanalı silmek istiyorum seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bir kanalınız yoksa da hesabı silmek istiyorum demeniz yeterlidir.
  • Onaylayın.

İşte gördüğünüz üzere Youtube kanalı kapatma işlemi de aynı şekilde gerçekleşiyor. Bu işlemleri yaparak rahatça işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca şifresi unutulan Youtube hesabı nasıl kapatılır diye merak ediyorsanız da şu bilgiyi ekleyelim: Bir bağlantı linki yollanmasını sağlayabilirsiniz. Şifremi Unuttum seçeneğini seçin ve e postanıza gelen linke gidin. Sonrasında da aynı silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Youtube Hesabı Silinirse Ne Olur?

Buna ek olarak bazen Youtube hesabınız silinirse ne olacağını da merak ediyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin hemen sizlere bu sorunun da cevabını aktaracağız.

Youtube hesabınızı sildiğiniz zaman geri alamazsınız. Bu sebeple eğer kanalınız varsa yayınladığınız her şeyin de silineceğini bilmelisiniz. Sonrasında bu videolara tekrar ulaşmanız mümkün olmayacak.

Bunun yanı sıra;

  • Kullanıcı adınız
  • Youtube içerikleriniz
  • Abonelikleriniz
  • Kayıtlı kanallarınız
  • İzleme geçmişiniz silinecek.

Fakat şunu da eklememiz gerekiyor: Youtube hesabı Google hesabı ile bağlantılı bir şekilde açılıyor ve kanalı sildiğinizde Google hesabınız silinmeyecektir. Bu konuda endişeniz olmasın.

Şifresi Unutulan Youtube Hesabı Nasıl Kapatılır?

Bir diğer konu da şifresi unutulan Youtube hesabı nasıl kapatılır? Şimdi sizlere bu konu hakkında da bilmeniz gerekenleri anlatacağız.

  • Eğer şifresini unuttuysanız ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız, öncelikle mail adresinizi girin.
  • Sonrasında şifre sıfırlama linki yollayın.
  • Yeni şifre belirleyin ve Youtube sayfanıza tekrar giriş yapın.
  • Az önce sıraladığımız adımları uygulayarak Youtube hesabınızı kapatabilirsiniz.

Eğer bütün bilgileri unuttuysanız ya da bir türlü işlemi gerçekleştiremiyorsanız o zaman Youtube destek ekibinden yardım isteyebilirsiniz. Google şikayet formu doldurmayı da tercih edebilirsiniz.

Sizlere kısa süre içerisinde yardımcı olacaklardır.

Youtube Üyelik İptal Etme

Aslında merak edilen konulardan bir başkası da Youtube üyeliklerinin iptal edilmesiyle ilgili. Youtube Premium üyeliğiniz varsa ve iptal etmek istiyorsanız da birkaç adımdan geçmeniz gerekiyor:

  • Siteye girişinizi yapın.
  • Ücretli üyeliklere girin.
  • İptal etmek istediğiniz üyeliği seçin.
  • Devam seçeneğine tıklayın.
  • İptal etme nedeniniz sorulacak. Cevaplandırın ve devam edin.
  • İptal etmeyi onaylayın.

İşlemler bu kadar. Youtube hesabınızın ödemesi iptal edilecek ve bir sonraki faturalandırma döneminde artık sizden ödeme alınmayacak. Buna ek olarak Youtube üyeliğinizi iptal ettiğinizde bir ayı tamamlayana kadar yine aynı şekilde hizmetlerinden yararlanabileceksiniz.

Sonuç Olarak:

Bütün bu bilgilere ek olarak Youtube hesap silme adımlarını sizlerle paylaştık ve sonrasında da hangi durumlarla karşılaşabileceğinizi biliyorsunuz.

Aslında anlaşılacağı üzere bu işlemleri yapmak çok fazla zamanınızı almayacak. Ama silme işleminizi yapmadan önce kesinlikle bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü sildikten sonra işlemi geri alamayacaksınız ve bütün verileriniz kaybolacak.

Youtube hesap silme ve Youtube hesabı nasıl kapatılır? Bunlar genel olarak baktığımızda oldukça önemli sorulardır. Bu yüzden de cevaplarını bilmek istediğiniz sonuca hemen ulaşmanızı sağlayacak.

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