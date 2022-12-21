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Haberler Gündem Zoom Hesap Silme: Zoom Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?
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Zoom hesap silme: Zoom hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Pandeminin artmasıyla birlikte evden çalışmalar da arttı. Buna bağlı olarak uzaktan çalışanlar için şirketler toplantıları Zoom gibi platformlar üzerinden devam ettirdiler. Şimdi bu yazı içerisinde Zoom ile ilgili bilmeniz gereken bilgileri aktaracağız.

Zoom Hesap Silme: Zoom Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Buna ek olarak Zoom hesap silme adımlarından bahsedeceğiz. Zoom hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Haydi gelin hep birlikte bu sorunun cevabına bir bakalım. İşte bütün detaylar…

Zoom Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma

Zoom hesabınız ile şirketinizle ya da arkadaşlarınızla istediğiniz şekillerde toplantı yapabilirsiniz. Ama belki de artık Zoom hesabınızı kullanmak istemiyorsunuz ve silmek istiyorsunuz. Peki ücretsiz Zoom hesabı nasıl silinir?

  • - Öncelikle Zoom web portalına giriş yapın. Ya da telefondan giriyorsanız girişinizi tamamlayın.
  • - Gezinti menüsünü göreceksiniz. Buradan Hesap Yönetimi yazan yere tıklamalısınız.
  • - Ardından Hesap Profilini seçin.
  • - Hesabımı sonlandır seçeneğini işaretleyin.
  • - Zoom hesabınızı kapatmak için karşınıza gelen sayfayı onaylayın ve Evet yazısını seçin.
  • - İşte bunu da yaptıktan sonra Zoom hesabınız kapatılacak.

Bu işlemler bittikten sonra da ana sayfaya yönlendirileceksiniz ve hesabınızın kapatıldığı bilgisini göreceksiniz. Tamamı bu kadar! Bu işlemleri yaparak istediğinize ulaşacaksınız.

Zoom Toplantısı Nasıl Kapatılır?

Zoom hesap silme işleminin yanı sıra Zoom’da oturum kapatma işleminden de bahsedelim. Zoom toplantısındaysanız ya da uygulamada hesabınız açıksa bunu nasıl kapatacaksınız?

Zoom toplantısında oturum kapatma işleminiz için ‘End Meeting for All’ seçeneğine basmanız lazım. Bu seçeneğe bastığınız zaman oturumunuz kapatılacaktır. Eğer toplantı bitmeden hesabınızı kapatmak ve toplantıdan çıkmak isterseniz de ‘Leave Meeting’ butonuna basmalısınız.

Zoom hesap değiştirme işleminiz için de yapmanız gereken işlemler çok basit: Hesabınızı sonlandırın ve çıkış yapın. Sonrasında diğer mail hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ama eğer hesabınızı tamamen kapatmak istiyorsanız az önce sıraladığımız adımları uygulamanız gerekecek.

Zoom Üyelik İptali

Hesap kapatmanın yanı sıra Zoom’a üye olduğunuz için güncelleme bilgilerini ve gerekli e postaları da alacaksınız. Eğer bunların da tamamı gitsin istiyorsanız yapmanız gerekenlerin neler olduğunu da sizlerle paylaşalım.

Zoom üyelik iptali için neler yapmalısınız? İşte cevabı hemen aşağıda:

  • - Zoom hesabınıza giriş yapmalısınız.
  • - Ardından Hesap Yönetimi bölümüne gelin.
  • - Faturalandırma seçeneğini seçin.
  • - Sonrasında da Geçerli Planlar seçeneğini göreceksiniz. Burada sizin mevcut planlarınız çıkacak.
  • - İptal etmek istediğiniz planları seçin. Aboneliğinizin otomatik yenilemesini engelleyin.
  • - Aboneliği iptal etme seçeneğini işaretledikten sonra bir sonraki faturalandırma döneminde sizden ödeme alınmayacak.

Talebinizi onaylayın ve çıkış yapın. İşte bu işlem de bu kadar sürecek. Aslında anlaşılacağı üzere Zoom hesap silme işlemleri çok uzun sürmüyor ve kısa süre içerisinde bunu tamamlayabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gerekenleri bilmelisiniz. Bizlerin size sunduğu bu adımları izlemeniz yeterli olacak.

Zoom Hesabı Silinince Ne Olur?

Bu noktada bilinmesi gereken bir başka konu da hesabınızı sildiğinizde neler olacağıdır.

  • - Hesabınızı sildiğiniz zaman bir daha aynı hesaba ulaşamazsınız.
  • - Tekrar açmadığınız sürece eski bilgilerinize ulaşamazsınız.
  • - Buna ek olarak Zoom hesabınızda katıldığınız topluluklar ve gruplar da silinecek.
  • - Adınız ve mailleriniz görünmeyecek.

İşte sizlerle bütün bu bilgileri paylaştıktan sonra hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Zoom hesap silme ve kapatma işlemlerinin nasıl olacağını da biliyorsunuz. Bunları uygulayarak birkaç dakika içerisinde işleminizi tamamlamış olacaksınız.

NOT: Zoom hesabınızı silmeden önce bir kere daha düşünmek isteyebilirsiniz. Çünkü öncesinde yaptığınız ve kaydettiğiniz bütün veriler silinecek.

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