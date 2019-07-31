YouTube’un müzik uygulaması YouTube Music Türkiye’de kullanıma açılıyor.

YOUTUBE MUSİC NEDİR?

Google’ın online video platformu YouTube, online müzik servisi YouTube Music’i, Spotify ve Apple Music’e alternatif olarak 2015 yılında piyasaya sunmuştu.

50 ülkede kullanımda olan YouTube Music Türkiye’de de kullanıcılara açıldı.

YOUTUBE MUSIC ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kullanıcıların kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturma imkanı sunan YouTube Music’in iki temel versiyonu bulunuyor. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda reklam gösterimi yapılırken, reklamsız olan YouTube Music Premium ise aylık 9.99 dolara sunuluyor.

Ücretli versiyonda ayrıca, çevrimdışı (offline) müzik dinleme, şarkı/albüm indirme ve ekran kilitliyken arka planda müzik dinleyebilme gibi ek özellikler de bulunuyor.

Deneme süresi boyunca ‘premium’daki bu özellikler bir ay ücretsiz kullanılabiliyor.

YouTube Music’e web versiyonunun (music.youtube.com) yanısıra iOS ve Android’teki uygulamaları üzerinden de erişilebiliyor.

YouTube Music’in mobil uygulaması için iPhone ve iPad’lerde iOS 7 ve üstü, Android telefon ve tabletlerde ise Android 4.4 ve üstü bir işletim sisteminin olması gerekiyor.