YouTuber Merve Veziroğlu kimdir, son durumu nasıl ve yaşıyor mu? YouTuber Merve Veziroğlu olayı nedir?

YouTuber Merve Veziroğlu kimdir, son durumu nasıl ve yaşıyor mu? YouTuber Merve Veziroğlu olayı nedir?

YouTuber Merve Veziroğlu'dan korkutan haber... Geçtiğimiz gün 1,5 yıldır evli olduğu eşinin saldırısına uğrayan Veziroğlu, hastanede yaşam savaşı veriyor. Daha önce de eşinden 2 kez şikayetçi olduğu ortaya çıkan Merve Veziroğlu ile ilgili son durumu derledik.

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Sorgulanan Yıldırım, ifadesinde, evlendiklerinden beri kayınvalidesinden kaynaklanan sürekli tartışma yaşadıklarını belirtti. Ayrıca eşinin sosyal medya üzerinden Instagram ve TikTok’ta çok aktif olduğunu söyleyen Yıldırım, eşine çok mesajlar geldiğini bu nedenle aralarında kıskançlık olduğunu anlattı.

Olay saatinde yine aynı nedenlerden dolayı tartıştıklarını anlatan Yıldırım kendini kaybederek mutfakta aldığı ekmek bıçağıyla eşini defalarca bıçakladığını söyledi. Daha sonra hemen 112’yi aradığını belirten şüpheli pişman olduğunu belirtti.