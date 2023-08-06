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        Haberler Gündem YouTuber Merve Veziroğlu kimdir, son durumu nasıl ve yaşıyor mu? YouTuber Merve Veziroğlu olayı nedir?

        YouTuber Merve Veziroğlu kimdir, son durumu nasıl? YouTuber Merve Veziroğlu olayı nedir?

        YouTube'da çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran ve 120 bine yakın bir takipçisi olan Merve Veziroğlu, oldukça üzücü bir haberle gündem oldu. Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Veziroğlu'nun son durumu ve olaya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 06.08.2023 - 11:22
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        YouTuber Merve Veziroğlu'dan korkutan haber... Geçtiğimiz gün 1,5 yıldır evli olduğu eşinin saldırısına uğrayan Veziroğlu, hastanede yaşam savaşı veriyor. Daha önce de eşinden 2 kez şikayetçi olduğu ortaya çıkan Merve Veziroğlu ile ilgili son durumu derledik.

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        MERVE VEZİROĞLU OLAYI NEDİR?

        Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, polisi arayan Yunus Yıldırım, Youtuber eşi Merve Veziroğlu Yıldırım’ı bıçakladığını söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, Yunus Yıldırım’ı gözaltına alırken yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım'ı çağrılan ambulansla hastaneye gönderdi.

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        Sorgulanan Yıldırım, ifadesinde, evlendiklerinden beri kayınvalidesinden kaynaklanan sürekli tartışma yaşadıklarını belirtti. Ayrıca eşinin sosyal medya üzerinden Instagram ve TikTok’ta çok aktif olduğunu söyleyen Yıldırım, eşine çok mesajlar geldiğini bu nedenle aralarında kıskançlık olduğunu anlattı.

        Olay saatinde yine aynı nedenlerden dolayı tartıştıklarını anlatan Yıldırım kendini kaybederek mutfakta aldığı ekmek bıçağıyla eşini defalarca bıçakladığını söyledi. Daha sonra hemen 112’yi aradığını belirten şüpheli pişman olduğunu belirtti.

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        SON DURUMU

        Eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklanan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın son durumunu ablası Şerife Yavuz açıkladı. Yavuz; "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

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        MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM KİMDİR?

        Merve Veziroğlu Yıldırım 30 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşayan yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım YouTube kanalında paylaştığı dekorasyon hileleri, kendin yap ve challange videoları ile tanındı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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