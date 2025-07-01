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        Yozgat'ta tarla yangınlarının şüphelisi yakalandı

        YOZGAT'ta tarlalarda çıkan yangının şüphelisi N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:10
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        Yozgat'ta tarla yangınlarının şüphelisi yakalandı
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        YOZGAT'ta tarlalarda çıkan yangının şüphelisi N. S., komando timinin arama tarama çalışmalarıyla yakalandı. N.S., akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

        Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde çıkan tarla yangınlarını N.S.'nin başlattığı belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma komando timi, JASAT ve istihbarat ekiplerince Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri ile çevresinde arama tarama faaliyetleri yapıldı. Yangınları çıkardığı belirlenen N.S., Sarıkaya ilçe merkezinde yakalandı, üzerinde yapılan aramada 2 bıçak ele geçirildi. N.S., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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