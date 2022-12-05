Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta evlilik vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli, Kayseri'de gözaltına alındı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik köyünde yaşayan Ü.S. evlenmek için anlaştığı yabancı uyruklu kadının, kardeşi diye tanıttığı kişiyle, 86 bin lira değerindeki ziynet eşyası, 40 bin lira başlık parası ve cep telefonunu alarak kaçtıkları ihbarında bulundu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıları Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakaladı.

Şüpheli kadının üzerinde Ü.S'ye ait altınlar ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların daha önce de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde benzer dolandırıcılık olayına karıştıkları ve 170 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.