Eymir beldesine doğalgaz müjdesi

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YOZGAT (AA) - Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, beldelerine doğal gaz gelmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Eymir halkının umutla beklediği doğalgaz projesinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından onaylandığını belirten Mertoğlu, "Sorgun Çekerek arası geçen doğalgaz boru hattı ile 8 yıl önce başlayan doğalgaz talep serüvenimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Kısa sürede beldemiz sakinleri daha konforlu ve daha temiz bir yakıtla ısınma olanağına kavuşacak." dedi.

Mertoğlu, doğalgazın beldeye gelmesi için çaba sarf eden yetkililere teşekkür etti.

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