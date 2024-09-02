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        Yozgat Valiliğinden kayıp olduğu öne sürülen çocuğa ilişkin açıklama

        Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp olduğu öne sürülen 16 yaşındaki kız çocuğunun, ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp olmadığını beyan ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:15
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        Yozgat Valiliğinden kayıp olduğu öne sürülen çocuğa ilişkin açıklama
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        Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp olduğu öne sürülen 16 yaşındaki kız çocuğunun, ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp olmadığını beyan ettiği bildirildi.

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, bir televizyon programında babasının kayıp olduğunu iddia ettiği kız çocuğu hakkında ailesinin daha önce 9 kez kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2 Eylül'de bir televizyon programına katılan ve ilimizde ikamet eden B.K'nin kayıp olduğu iddiasında bulunduğu kızı E.K. (16) hakkında ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında 9 kez kayıp müracaatında bulunulmuş ve her müracaat sonrası E.K. ortalama 1 gün içerisinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir. 2 Eylül günü baba B.K. tarafından bir televizyon programında kayıp olduğu öne sürülen E.K'nin kendiliğinden ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp olmadığını, ancak ailesi ile görüşmek istemediğini ve aynı evde kalmak istemediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Konu ilgili birimlerimizce takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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