Yozgat'ta "Bozkırda Bilim Var 2" etkinliği başladı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Bozkırda Bilim Var 2" etkinliği başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinlikte bilimsel bilginin ve yenilikçiliğin keşfedileceğini söyledi.

Bu tür etkinliklerle, bilimsel çalışmaları toplumun her kesimine yaymayı ve bilimi sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Altınkaynak, "Bugün burada yapılan çalışmaların, yarının büyük buluşlarına temel teşkil edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Özellikle bu tür etkinliklerin öğretmen ve öğrencilerimize ilham vererek onları bilimin derinliklerine götüreceğine inanıyorum." dedi.