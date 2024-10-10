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        Yozgat'ta "Bozkırda Bilim Var 2" etkinliği başladı

        Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Bozkırda Bilim Var 2" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:30
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        Yozgat'ta "Bozkırda Bilim Var 2" etkinliği başladı
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        Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Bozkırda Bilim Var 2" etkinliği başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinlikte bilimsel bilginin ve yenilikçiliğin keşfedileceğini söyledi.

        Bu tür etkinliklerle, bilimsel çalışmaları toplumun her kesimine yaymayı ve bilimi sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Altınkaynak, "Bugün burada yapılan çalışmaların, yarının büyük buluşlarına temel teşkil edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Özellikle bu tür etkinliklerin öğretmen ve öğrencilerimize ilham vererek onları bilimin derinliklerine götüreceğine inanıyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve katılımcılar kurulan bilim stantlarını gezerek, yapılan çalışmalarla ilgili öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

        Etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü toplum destek ve trafik ekipleri öğrencilere broşür dağıtıp, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, kendini koruma gibi konularda bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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