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        Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:35
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        Yozgat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü yaralandı.

        M.Ş. idaresindeki 06 CEH 953 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan M.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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