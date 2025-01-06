Yozgat'ta 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 54,2'si gerçek çıktı

Yozgat'tageçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 54,2'sinin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılı itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 410 bin 573 ihbarın 222 bin 545'inin gerçek çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Çağrıların yüzde 19,76'sının asılsız olduğu aktarılan açıklamada, yüzde 26,4'ünün ise anonsta kapanan çağrı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.