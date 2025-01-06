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        Yozgat'ta 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 54,2'si gerçek çıktı

        Yozgat'tageçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 54,2'sinin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:24
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        Yozgat'ta 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 54,2'si gerçek çıktı
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        Yozgat'tageçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların yüzde 54,2'sinin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılı itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 410 bin 573 ihbarın 222 bin 545'inin gerçek çağrı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

        Çağrıların yüzde 19,76'sının asılsız olduğu aktarılan açıklamada, yüzde 26,4'ünün ise anonsta kapanan çağrı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Ali Özkan, kentte 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan gerçek çağrı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekerek, duyarlılıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

        Vali Özkan, yeni yılda da merkezin gereksiz yere meşgul edilmemesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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