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        Yozgat'ta muhtarlardan Vali Özkan'a ziyaret

        Yozgat'ta köy ve mahalle muhtarları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'la Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:43
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        Yozgat'ta muhtarlardan Vali Özkan'a ziyaret
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        Yozgat'ta köy ve mahalle muhtarları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'la Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, köy ve mahallelerin genel durumu görüşülerek sorunlar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Muhtarlar, köy yollarının durumu, sulama ve sağlık hizmetleri ile eğitim gibi konularda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Vali Özkan'a iletti.

        Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, köy ve mahallelerin kalkınması adına sürdürülen destek uygulamalarını devam ettireceklerini belirtti.

        Köy ve mahallelerin sorunlarını yakından takip ettiklerini aktaran Özkan, muhtarların katkılarıyla daha yaşanılabilir bir Yozgat için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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