Sorgun'da ilçe müftüleri toplandı

Yozgat’ta görev yapan ilçe müftülerinin ocak ayı toplantısı Sorgun ilçesinde yapıldı.

Sorgun İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.

Gülden, toplantının ardından yaptığı açıklamada, il ve ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, hizmette verimliliği artırmak ve yürütülen çalışmaların etkinliğini gözlemlemek amacıyla aylık olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Taşrada hayata geçirilmesi planlanan projeler ve faaliyetler başta olmak üzere birçok gündem maddesinin ele alındığını belirten Gülden, toplantıları her ay başka bir ilçede düzenleyeceklerini ifade etti.

Ardından Yusuf Yaman Hafızlık Kursu'nu ziyaret eden Gülden, imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen mesleki yarışmaların il geneli final törenine de katıldı.