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        Sorgun'da aileler Müftülüğün "İyilik Sofrası"nda buluştu

        Sorgun ilçesinde aileler, Müftülük tarafından düzenlenen "İyilik Sofrası"nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:49
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        Sorgun'da aileler Müftülüğün "İyilik Sofrası"nda buluştu
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        Sorgun ilçesinde aileler, Müftülük tarafından düzenlenen "İyilik Sofrası"nda bir araya geldi.

        Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

        Yaykın, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı", 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanmasına karar verilen "İyilik Haftası" ve ramazan ayı nedeniyle bu iftarı düzenlediklerini söyledi.

        "İyilik Haftası" kapsamında kurumlarla işbirliği içerisinde milletin her kesimine daha çok iyilik taşımaya çalışacaklarını belirtten Yaykın, "Müftülük olarak ailelerimizin de katılımı ile bir iftar programı düzenledik. Yaklaşık 60 aile, 200 kişinin katılımıyla kurduğumuz sofra heyecanlı ve bereketliydi." diye konuştu.

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        Galeri

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