Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        AK Parti Yozgat İl Başkanı Kandemir AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

        AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Kandemir AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
        ABONE OL

        AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

        Kandemir, mesajında, Anadolu Ajansının milletin bağımsızlık mücadelesinin en kritik döneminde kurulduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ajansın kurulduğunu aktaran Kandemir, kurumun o günden bu yana ilkeli duruşundan taviz vermeden habercilik faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

        Anadolu Ajansının, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak haber üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Kandemir, ajansın hem yurt içinde hem de yurt dışında güvenilir bir kaynak olma vasfını başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

        Kandemir, "Anadolu Ajansı, doğru bilgiye ulaşma hakkının en güçlü teminatlarından biri haline gelmiştir. Bu vesileyle, sahada ve merkezde emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Doğankent beldesine aronya bahçesi kuruldu
        Doğankent beldesine aronya bahçesi kuruldu
        Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi
        Yozgat'ta 20 bin makaron ele geçirildi
        Sorgun'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
        Sorgun'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı