Ahşap sepet ve çini eserler üreten kadınlar kooperatifleşerek kazanç elde etti

SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev kadınları, kooperatifleşerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sorgun Meslek Edindirme Kursları'nda (SORMEK) eğitim alan 57 kadın, yaklaşık 4 yıl önce Sorgun Kadın Üretimi ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Bir taraftan da kursa devam eden ev kadınları, ürettikleri el emeği göz nuru ahşap sepet ve çini ürünlerini, hem kooperatif bünyesinde açılan mağazada hem de internet üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

Kooperatifin yönetim kurulu üyesi ve çini hocası Hale Ekim, AA muhabirine, SORMEK'te çini ve ahşap sepet üretmeyi öğrenen kadınları istihdam etmek istediklerini ve kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Ekim, kadınların kursta sosyalleştiğini, kooperatif sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretim atölyemizde şu an 57 kursiyerimiz var. Onlarla kişiye ve işletme logolarına özel çini ürünler tasarlıyoruz. Üretim süreci kadınlar için aynı zamanda terapi etkisi de yaratıyor. Satışlardan elde edilen gelir ve belediyemizin desteğiyle atölyenin boya ve seramik gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kadınlarımız, ürettikleri her ürün başına parça başı ücret alıyor. Böylece doğrudan gelir elde ediyor, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kadın istihdamına destek olabilmek adına bu minvalde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

- 3 yılda 20 sergi açtılar Özellikle gurbetçilerin ürünlere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Ekim, "Yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız hem ürünlerimizden satın alıyor hem de çini sanatını yerinde öğrenmek için kurslarımıza katılıyor. Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderim yapıyoruz. ABD ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye de çini ürünlerimizi ulaştırdık. Özellikle e-ticaret üzerinden sipariş alıyoruz. 3 yılda 20 sergi açtık ve binden fazla ürün satışa sunuldu." diye konuştu. Kooperatif üyesi kursiyerlerden 47 yaşındaki Aygül Demirdağ da Yozgat'ta ev hanımlarının katılabileceği sosyal aktivitelerin çok az olduğunu, stres atmak ve öz güvenlerini geliştirmek için bu tür kursların çok büyük anlam taşıdığını ifade etti. Kursta hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de gelir elde ettiklerini anlatan Demirdağ, bu sayede kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ve ruhsal açıdan da rahatladıklarını söyledi.