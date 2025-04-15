Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Ahşap sepet ve çini eserler üreten kadınlar kooperatifleşerek kazanç elde etti

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev kadınları, kooperatifleşerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahşap sepet ve çini eserler üreten kadınlar kooperatifleşerek kazanç elde etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan ev kadınları, kooperatifleşerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Sorgun Meslek Edindirme Kursları'nda (SORMEK) eğitim alan 57 kadın, yaklaşık 4 yıl önce Sorgun Kadın Üretimi ve İşletme Kooperatifini kurdu.

        Bir taraftan da kursa devam eden ev kadınları, ürettikleri el emeği göz nuru ahşap sepet ve çini ürünlerini, hem kooperatif bünyesinde açılan mağazada hem de internet üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

        Kooperatifin yönetim kurulu üyesi ve çini hocası Hale Ekim, AA muhabirine, SORMEK'te çini ve ahşap sepet üretmeyi öğrenen kadınları istihdam etmek istediklerini ve kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçladıklarını söyledi.

        Ekim, kadınların kursta sosyalleştiğini, kooperatif sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Üretim atölyemizde şu an 57 kursiyerimiz var. Onlarla kişiye ve işletme logolarına özel çini ürünler tasarlıyoruz. Üretim süreci kadınlar için aynı zamanda terapi etkisi de yaratıyor. Satışlardan elde edilen gelir ve belediyemizin desteğiyle atölyenin boya ve seramik gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kadınlarımız, ürettikleri her ürün başına parça başı ücret alıyor. Böylece doğrudan gelir elde ediyor, aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kadın istihdamına destek olabilmek adına bu minvalde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        - 3 yılda 20 sergi açtılar

        Özellikle gurbetçilerin ürünlere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Ekim, "Yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız hem ürünlerimizden satın alıyor hem de çini sanatını yerinde öğrenmek için kurslarımıza katılıyor. Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderim yapıyoruz. ABD ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye de çini ürünlerimizi ulaştırdık. Özellikle e-ticaret üzerinden sipariş alıyoruz. 3 yılda 20 sergi açtık ve binden fazla ürün satışa sunuldu." diye konuştu.

        Kooperatif üyesi kursiyerlerden 47 yaşındaki Aygül Demirdağ da Yozgat'ta ev hanımlarının katılabileceği sosyal aktivitelerin çok az olduğunu, stres atmak ve öz güvenlerini geliştirmek için bu tür kursların çok büyük anlam taşıdığını ifade etti.

        Kursta hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de gelir elde ettiklerini anlatan Demirdağ, bu sayede kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ve ruhsal açıdan da rahatladıklarını söyledi.

        65 yaşındaki kursiyer Hürriyet Erciyas ise evde boş oturmak yerine kursa başlamayı tercih ettiğini belirterek, "Ürettiğim ürünleri evimde sergiliyorum. Misafirlerim ürünlerimi çok beğeniyor, bu da bana gurur veriyor. Çocuklarıma ve torunlarıma özel hediyeler hazırlıyorum. Onlara bir hatıra bırakmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
        Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Yozgat'ta şehit polisler için mevlit okutuldu
        Yozgat'ta şehit polisler için mevlit okutuldu
        Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bağımlılıklar anlatıldı
        Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine bağımlılıklar anlatıldı