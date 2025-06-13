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        İsrail'in Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisine saldırısı Yozgat'ta protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlediği saldırı, Yozgat'ta protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:03
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        İsrail'in Gazze'ye yardım götüren "Madleen" gemisine saldırısı Yozgat'ta protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlediği saldırı, Yozgat'ta protesto edildi.

        Cuma namazı çıkışı Çapanoğlu Büyük Cami önünde toplanan Genç Yozgat İHH üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Ramazan Ali Akın, Gazze'deki insani krize dikkati çekerek, uzun süredir abluka altında yaşayan halkın temel haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

        Gazze'deki duruma sessiz kalmayan gönüllülerin, uluslararası insani yardım girişimleriyle "Madleen" gemisi ve "Sumud Konvoyu"nu hazırlayarak yola çıktıklarını dile getiren Akın, bu girişimlerin insanlık vicdanını temsil ettiğini belirtti.

        Akın, "Gazze halkı, tüm dünyanın gözü önünde sistematik bir şekilde cezalandırılmakta, kadınlar, çocuklar ve masum siviller ağır bir insani dram yaşamaktadır. Bu zulme karşı sessiz kalmayan vicdan sahibi insanlar, bugün yeni bir umutla yeniden yola çıkmıştır. Uluslararası insani yardım gönüllülerinin girişimiyle hazırlanan Madleen gemisi ve Sumud Konvoyu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukanın hukuk dışı ve insanlık dışı yüzünü dünyaya göstermek amacıyla hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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