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        Yozgat'ta çarpışan hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri yaralandı

        Yozgat'ta hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:17
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        Yozgat'ta çarpışan hafif ticari araç ve otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Yozgat'ta hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.S. yönetimindeki 66 ACD 010 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 66 FE 421 plakalı hafif ticari araç, Cemil Çiçek Bulvarı Bozok Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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