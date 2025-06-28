Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bugün Türk Devletler Teşkilatı oluşumu dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomik birlikteliğinden biri olmaya aday ve bu hızla ilerlemeye devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bugün Türk Devletler Teşkilatı oluşumu dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomik birlikteliğinden biri olmaya aday ve bu hızla ilerlemeye devam ediyor." dedi.

        Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılan Zorlu, Kırgızların geleneksel aşık oyununda aşık atarak, yay gerip ok fırlattı, Kırgız çadırlarını gezdi.

        Zorlu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında 7 Türk devletinin, Türk Devletler Teşkilatı'nın tesisinde çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

        Türk Devletler Teşkilatı'nın önemine değinen Zorlu, "Yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprakta 250 milyon nüfusa yaklaşan büyük bir demografi ve yaklaşık 2 trilyon dolarlık milli hasıla. Bugün Türk Devletler Teşkilatı oluşumu dünyanın en önemli, en büyük 10 ekonomik birlikteliğinden biri olmaya aday ve bu hızla ilerlemeye devam ediyor." diye konuştu.

        Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 23 Şubat'ta AK Parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tesis edildiğini anımsattı.

        Bütün sorumluluklarının bu devletlerin birbirine sımsıkı bağlanması, ticarette, turizmde, sağlıkta, kültürde, askeri ve güvenlik sahasında da bir ve beraber olabilmesinin yolunu açmak ve projeleri hayata geçirebilmek olduğunu vurgulayan Zorlu, şöyle konuştu:

        "İşte bu yolculukta en önemli paydaşlarımızdan birisi, bu oluşuma en başından beri destek veren Kırgız Cumhuriyeti'dir. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un önderliğinde Kırgızistan önemli bir seferberlik ve yükseliş dönemine geçmiştir. İkili ilişkilerimiz çok hızlı artmaya devam etmektedir. Bugün bu topraklarda yaşayan Kırgız kardeşlerimizin varlığı da Kırgızistan-Türkiye arasındaki o sarsılmaz bağların en önemli sembolü olmuştur. Bize düşen görev bunu daha da ayağa kaldırmak, güçlendirmek ve birliğimizi hep birlikte geleceğe taşımak olacaktır."

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da Anadolu coğrafyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefine Yozgat'ta da ilerlediklerini belirterek, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Kırgızistan ile kardeş Türkiye arasındaki işbirliğinin her alanda istikrarlı ve başarılı bir şekilde geliştiğini ifade etti.

        Her iki ülke arasında köklü bağların asırlar öncesine dayandığını vurgulayan Kazakbaev, "Şu anda dünya coğrafyasında parlak geleceği bulunan Türk Devletler Teşkilatımız vardır. İnşallah şu anda bir millet, yedi devletiz ama gelecekte bir gün gelecek ki bir millet, bir devlet olacağız." dedi.

        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da programın hayır olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu, sanatçı Alperen Kekilli konser verdi.

        Öte yandan Zorlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk dünyasının birleşmesi, güçlenmesi ve her alanda işbirliğini taçlandırmasının dışarıdaki ve içerideki bir takım çevreleri rahatsız ettiğini belirtti.

        Türk devletleri birlikteliğinin özellikle her sahada hayata geçiyor olmasının Türkiye'nin bölgesinde olan merkezi gücünü artırdığını, bölgenin de barış ve huzuruna katkı sağladığını kaydeden Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, Türkiye'nin tutarlı dış politikası ve milli, yerli savunma sanayi hamlemizin geldiği bu nokta asla geri döndürülemez. Büyük bir yükselişin aslında bize ipuçlarını veriyor. İnşallah milletimizin desteğiyle hep birlikte bugünkü gelişmeleri daha da ileri noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat'ta konuştu:
        Yozgat'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde kenevir bitkisi anlatıldı
        Yozgat'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde kenevir bitkisi anlatıldı
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Yozgat Valisi Özkan'a ziyar...
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Yozgat Valisi Özkan'a ziyar...
        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
        Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu
        Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu
        Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3 oldu
        Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3 oldu