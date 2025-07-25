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        GÜNCELLEME - Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

        Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, makam aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:49
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        GÜNCELLEME - Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti
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        Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, makam aracının şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Sarıaslan (53) yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Sarıaslan hayatını kaybetti, araçta bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Metin Dağ ile Ahmet Suveren yaralandı.

        Yaralılar, Yenifakılı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

        - Vali Özkan'dan ziyaret

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yenifakılı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Dağ ve ilçe esnafından Ahmet Suveren'i ziyaret etti.

        Daha sonra kazada hayatını kaybeden Sarıaslan'ın Yazlak Mahallesi'ndeki taziye evine geçen Özkan, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

        Buradan Kaymakamlığa geçerek gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, Sarıaslan'a Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Özkan, "Kazada birisi orta derecede, birisi de hafif olmak üzere iki yaralımız var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah hepimizi kazalardan, belalardan sakınsın. Hepimiz üzüntülüyüz. Başımız sağ olsun." dedi.

        Öte yandan Sarıaslan'ın cenazesinin yarın Yenifakılı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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