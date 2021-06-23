Yozgat’ta sıcaktan bunalan ayının havuz keyfi böyle görüntülendi.

Çayıralan ilçesinde ormanlık alandan gelen bir ayı, Avşaralanı köyünün hemen 200 metre ilerisinde bulunan köy havuzunda serinlerken görüntülendi. Çayıralan ilçesinin Güzelyayla köyünden Avşaralanı köyüne aracıyla gitmekte olan kereste ihracatı işiyle uğraşan Ali Korucu, köy havuzunda serinleyen bir ayı gördü. Aracını durduran Korucu, ayının serinleme anını fotoğrafladı. Korucu’yu fark eden ayı havuzdan çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Ayının videosunu da çekmek istediğini ancak kendisini fark etmesiyle ayının havuzu terk ettiğini anlatan Korucu, “İşim sebebiyle sık sık Çayıralan ormanlarında bulunuyorum. Çayıralan Güzelyayla köyünden Avşaralanı köyüne giderken havuzda serinlemekte olan bir ayı gördüm. Hemen aracımı durdurdum. Bizi fark eden ayı havuzdan çıktı. Birkaç fotoğraf çekebildim. Videosunu da çekmek için araçtan inmemle beraber ayı bir anda gözden kayboldu” dedi.

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