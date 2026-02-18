Yozgat İmsakiye 2026: Yozgat'ta ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya özen gösteren Müslümanlar günlük sahur ve iftar saatlerini yakından takip etmeye başladı. İl il farklılık gösteren sahur ve iftar saatleri dolasıyla Yozgat'ta ikamet edenler ilk kez sahura ne zaman kalkacaklarını, imsak vaktinin ne zaman olduğunu ve iftar vaktinin kaçta olduğunu da araştırıyor. Peki Yozgat ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte, 2026 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Yozgat sahur ve iftar saati
Ramazan ayını Yozgat’ta geçirecek vatandaşlar için 2025 imsakiye belli oldu. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Yozgat'ta oruç tutacak olan vatandaşlar ‘’Yozgat ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Yozgat imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakti
YOZGAT’TA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Yozgat İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 05:58'te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Çarşamba akşamı 18.28 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:46’da okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:57 olacak.
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz sahur esnasında ‘’Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" sahur duasını okurmuş.
İFTAR DUASI
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
YOZGAT İMSAKİYE 2026
Yozgat’ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Yozgat İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Yozgat 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Yozgat (il merkezi)
Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy
Yozgat’ın tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.