Yozgat'ta "Merhaba Bebek" projesi

Yozgat'ta hayata geçirilen 'Merhaba Bebek' projesi ile 2025 yılında doğan bebekler Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret ediliyor.

Proje çerçevesinde 3 Ocak 2025'te doğan Oğuzhan Bebek ziyaret edildi. Aile ile sohbet eden, taleplerini dinleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, bebek için hazırlanan hediyeleri takdim etti.