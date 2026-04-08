Yozgat'ta pazarda çıkan kavgada 1 kişi öldü
Yozgat'ta pazar yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Ç.Ş., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli H.S., polis ekiplerince yakalandı
Giriş: 08.04.2026 - 17:03
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
NEDENİ BİLİNMEYEN TARTIŞMA YAŞANDI
AA'daki habere göre olay; Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARTILAMADI
Ağır yaralanan Ç.Ş, kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.
