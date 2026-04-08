        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta pazarda çıkan kavgada 1 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta pazarda çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Yozgat'ta pazar yerinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Ç.Ş., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli H.S., polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Pazardaki kavga kanlı bitti

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        NEDENİ BİLİNMEYEN TARTIŞMA YAŞANDI

        AA'daki habere göre olay; Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        BIÇAKLA YARALADI

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARTILAMADI

        Ağır yaralanan Ç.Ş, kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!