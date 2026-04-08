Yozgat'ta pazarda çıkan kavgada 1 kişi öldü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NEDENİ BİLİNMEYEN TARTIŞMA YAŞANDI

AA'daki habere göre olay; Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana geldi. Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARTILAMADI

Ağır yaralanan Ç.Ş, kaldırıldığı Yerköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.