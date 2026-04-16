Yozgat il merkezinde dolmuşçular, taksi ve öğrenci servisi sahipleri, akaryakıta ardı ardına gelen zamlar nedeniyle şubat ayının ilk haftasında yapılan zammın yetersiz kaldığını belirtip, fiyatların akaryakıt fiyatlarına göre güncellenmesini talep etti.

ANKA'nın haberine göre, Belediye Meclisi toplantısında söz konusu talep komisyon tarafından değerlendirildi. Meclis, fiyatların güncel hale getirilmesine hükmetti.

Belediye Meclisi toplantısına başkanlık eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ulaşım komisyonunun yaptığı toplantıda tam biniş ücretini 35 lira, öğrenci ücretini 27 lira, banka kartı ile yapılan biniş ücretini de 40 lira olarak belirlediğini açıkladı.

Arslan, komisyon tarafından sunulan raporda, mazot fiyatlarında indirim olması halinde verilen zammın geri çekilmesi yönünde not bulunduğunu aktararak, "Bu talebin gerekçesi de zaten biliyorsunuz son 1-1.5 ay içerisinde mazota gelen aşırı zamlar. O sebeple bir talep oldu" dedi.

Komisyonda yer alan Meclis Üyesi Ahmet Çakıroğlu da mazotun 60 lira bandına gerilemesi halinde verilen zammın yüzde 50 oranında düşürüleceğini, mazotun litre fiyatının 50 lira bandına gerilemesi durumunda ise verilen zammın tamamen çekilerek, şu anki fiyata dönüleceği bilgisini paylaştı.

Ardından yapılan oylama şehir içi dolmuş taşıma ücretleri zamlandı. Taksimetre ve servis ücretlerine ilişkin talebin, komisyon tarafından yeniden değerlendirilip, mayıs ayı meclis toplantısında görüşülmesi kararlaştırıldı.