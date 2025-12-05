Habertürk
        YSK: 5 beldede seçim yapılacak

        Yüksek Seçim Kurulu, belde statüsü kazanan Tokat Yolüstü, Çevrecik ve Bağtaşı, Gümüşhane Tekke ile Nevşehir Mustafapaşa'da seçim yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:24
        YSK: 5 beldede seçim yapılacak
        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat Yolüstü, Çevrecik ve Bağtaşı, Gümüşhane Tekke ile Nevşehir Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da seçim yapılacağını duyurdu.

        YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi, Çevrecik Beldesi, Almus ilçesi Bağtaşı Beldesi, Gümüşhane ili Merkez ilçesi Tekke Beldesi, Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Mustafapaşa Beldesi olmak üzere toplam 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacaktır" denildi.

