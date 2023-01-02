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Genel seçimine kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. 11 üyeli YSK’da Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona eriyor. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılacak. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından YSK, 24 Ocak’ta toplanarak yeni başkanını belirleyecek.

13. Cumhurbaşkanın belirleneceği, parlamentonun yenileneceği genel seçimlere artık normal zamanında yapılsa bile 6 aydan az süre kaldı. Ancak bu önemli seçimi yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. Çünkü 11 üyeli Kurul’da 5 üyenin görev süreleri 24 Ocak’ta sona eriyor. Başkan Muharrem Akkaya ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi de görev süresi sona eren isimler arasında bulunuyor.

YENİ ÜYELER YARGITAY VE DANIŞTAY TARAFINDAN BELİRLENECEK

Görev süreleri sona eren üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet etmişti.

Görev süresi sona eren isimlerin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek kişiler YSK üyesi olacak. 3 üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan gelecek. Her iki yüksek yargı organında da YSK seçim sürecinin 15 Ocak gibi başlaması bekleniyor. Ancak; birçok ismin adaylık için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Yargıtay’da 16, Danıştay’da 7 ismin adaylık konusunda niyet beyan ettiği kaydediliyor.

YENİ YSK BAŞKANI 24 OCAK'TAKİ TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK yeni üyeleri ile 24 Ocak’ta toplanacak. Bu toplantıda bir başkan ve başkan vekili seçimi de yapılacak. Ve bu kadro genel seçimleri yönetecek. Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi de Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından altı yıllığına seçiliyor. Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Son dönemde; YSK yedek-asıl ayrımı olmaksızın 11 kişilik bir kurul gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda seçime katılan siyasi partilerden son yapılan genel seçimlerde en çok oy alan dört parti ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunabiliyor. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyor, ancak oy kullanamıyorlar.