Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı
ABONE OL

YSK'da kritik değişim! Başkan dahil, 5 üyenin görevi 24 Ocak'ta sona eriyor

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona eriyor. YSK'nın yeni başkan ve üyeleri 24 Ocak'ta belirlenecek

YSK'da kritik değişim! Başkan dahil, 5 üyenin görevi 24 Ocak'ta sona eriyor
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00

Genel seçimine kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. 11 üyeli YSK’da Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona eriyor. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılacak. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından YSK, 24 Ocak’ta toplanarak yeni başkanını belirleyecek.

13. Cumhurbaşkanın belirleneceği, parlamentonun yenileneceği genel seçimlere artık normal zamanında yapılsa bile 6 aydan az süre kaldı. Ancak bu önemli seçimi yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. Çünkü 11 üyeli Kurul’da 5 üyenin görev süreleri 24 Ocak’ta sona eriyor. Başkan Muharrem Akkaya ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi de görev süresi sona eren isimler arasında bulunuyor.

YENİ ÜYELER YARGITAY VE DANIŞTAY TARAFINDAN BELİRLENECEK

Görev süreleri sona eren üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet etmişti.
Görev süresi sona eren isimlerin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek kişiler YSK üyesi olacak. 3 üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan gelecek. Her iki yüksek yargı organında da YSK seçim sürecinin 15 Ocak gibi başlaması bekleniyor. Ancak; birçok ismin adaylık için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Yargıtay’da 16, Danıştay’da 7 ismin adaylık konusunda niyet beyan ettiği kaydediliyor.

YENİ YSK BAŞKANI 24 OCAK'TAKİ TOPLANTIDA BELLİ OLACAK

Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK yeni üyeleri ile 24 Ocak’ta toplanacak. Bu toplantıda bir başkan ve başkan vekili seçimi de yapılacak. Ve bu kadro genel seçimleri yönetecek. Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi de Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından altı yıllığına seçiliyor. Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Son dönemde; YSK yedek-asıl ayrımı olmaksızın 11 kişilik bir kurul gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda seçime katılan siyasi partilerden son yapılan genel seçimlerde en çok oy alan dört parti ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunabiliyor. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyor, ancak oy kullanamıyorlar.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri takvimi 2023: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, anlaşma sağlandı mı?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman ...
Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi
GÜNDEM Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi
Son dakika haberler | Elazığ'da akran dehşeti! Okulda cinayet!
GÜNDEM Akran dehşeti! Okulda cinayet!
Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri ne kadar olacak 2023? Son dakika: Yeni yılda özel okul fiyatları ne kadar oldu?
GÜNDEM Özel okul ücretleri ne kadar olacak?
Bekçi maaşları 2023 ne kadar olacak? ZAM GELİYOR! Güncel bekçi maaşı
GÜNDEM Bekçi maaş zammı belli oluyor
İstanbul Hindistan gibi!
GÜNDEM İstanbul Hindistan gibi!
Sözleşmeliye kadro son dakika 2023: Sözleşmeliye kadro taslağı ne zaman Meclis'e gelecek, ne zaman yasalaşacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadroda son durum: Meclise sunuldu!
Küçükçekmece'de polis şüpheliyi bacağından vurdu
GÜNDEM Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi vurdu
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu: Taksimetredeki hata nedeniyle sabaha kadar beklediler!
GÜNDEM Taksimetredeki hata nedeniyle sabaha kadar beklediler
Son dakika: İzmir'de bir vinç kazası daha! Ölü ve yaralı var -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Bir vinç kazası daha! 1 can kaybı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.