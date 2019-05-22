31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul’daki seçim sonuçları için “yenilensin” diyen 7 üye gerekçelerini tamamladı. Ancak daha önce karşı oylarını yazan 4 muhalif üye, iptal gerekçesinde yer verilen bazı yeni hususlara yanıt vermek için ek süre talebinde bulundu. Bu talep kabul edilince gerekçeli kararın açıklanma süreci uzadı. Muhalefet şerhleri de büyük oranda güncellendi. Türkiye’nin merakla beklediği gerekçeli kararın bugün açıklanması bekleniyor.

YSK 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Ama tartışmaları sürüyor. Çünkü YSK tartışmaları sona erdirecek gerekçeli kararını iki hafta geçmesine rağmen halen açıklamadı. 11 üyenin tamamının katılımıyla gerçekleşen İstanbul görüşmesinde iptal kararı 4’e karşı 7 üyenin oyuyla alındı. Bu nedenle YSK’nın İstanbul seçimine dair iptal gerekçesini esasında 7 üye yazdı. 7 üyenin yazım işlemi tamamladı. Ekleri ile birlikte 214 sayfalık bir gerekçe yazıldı.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Gerekçe tam açıklanacak derken, hafta başında önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce muhalefet şerhlerini kaleme alan 4 muhalif üye, gerekçeli kararın kendilerine dağıtılmasının ardından ek süre talebinde bulundu. Çünkü gerekçeli kararda daha önce gündeme gelmeyen bazı yeni hususlara yer verildiği görüldü. Bu nedenle 4 üye, muhalefet şerhlerini güncelleme talebi kabul edildi. Böylece gerekçeli kararın yazımı bir kez daha uzamış oldu. Muhalif üyelerin karşı oylarına son şeklini büyük oranda verdi. İmza ve tasnif işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekçeli kararın bugün ilan edilmesi bekleniyor.