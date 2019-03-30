31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar "YSK seçmen nerede oy kullanacağım?" sorusunu araştırmaya başladı. Vatandaşlar yarın oy sandıklarına gitmeden önce oy kullanacakları okul adresini ve sandık numaralarını öğrenmek istiyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK, seçmen listelerini internet sayfasında seçmen sorgulama ekranı olarak vatandaşların erişimine açtı. İşte, 31 Mart YSK seçmen sorgulama ekranı

OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

YSK Nerede Oy Kullanacağım ekranını erişime aldı. Aşağıda bulunan linki tıklayarak önce Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No, Resim Doğrulama kutucuklarını doldurarak nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.

NEREDE OY KULLANACAĞIM

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E-DEVLET

Seçmen sorgulama işleminizi e devlet üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA



OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇA KADAR?

Yerel seçimler Anayasa ve kanunlar gereği 5 yılda bir defa ve Mart Ayı’nın son Pazar günü yapılıyor. Bir önceki yerel seçim 30 Mart 2014 tarihinde yapılmıştı. 5 yıl sonraki Mart ayının son Pazar günü ise 31 Mart 2019 tarihine denk geliyor. Yani yerel seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi ise doğu illerimizde saat 07.00’de başlayıp 16.00’da, batı illerinde ise saat 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.

Oy verme işleminin saat 07.00’de başlayacağı iller:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yukarıda saydığımız 33 ilin dışında kalan 48 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek.