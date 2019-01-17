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YSK Seçmen sorgulama nasıl yapılır? Soruları 31 Mart yerel sçeimlerin yaklaşması ile en sık aranılan kelimlerden biri oldu. 4 Ocak 2019 tarihinde muhtarlıklarda askıya alınan seçmen listeleri bugün itibariyle kaldırıldı. Peki vatandaşlar internetten nasıl seçmen sorgulama yapacak? İşte detaylar...
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp Adresine tıklayak, T.C. Nüfus Cüzdanı ve ya T.C. Kimlik Kartı (Yeni) kutucularına tıklamanız gerekiyor. Ardından Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No ve resim doğrulama yapmalısınız. Bu işlemlerin ardından nerede oy kullanabileceğinizi göreceksiniz.
ŞEHİR DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER OY KULLANABİLECEK Mİ?
Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilirler. Engelli olarak kayıtlı olup olmadığınızı www.ysk.gov.tr adresinden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilirsiniz.
Engelli olarak kayıtlı değilseniz, askı dönemi içinde www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceğiniz “Engelli Beyan Formu”nu doldurarak bizzat veya bir yakınınız aracılığı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvuru yaptığınız takdirde seçmen durumunuz “Engelli” olarak güncellenecektir.
YSK'DAN SEÇMENLERE ADRES UYARISI
Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019’daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi. Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur.”
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