Ateş neden titremeye neden olur?

Bir kişinin ateşi olduğunda, kas kasılmaları titremeye ve üşümeye neden olur. Bu kas kasılmalarının amacı, kişinin bir enfeksiyon veya başka bir hastalıkla savaşmasına yardımcı olmak için vücut ısısını yükseltmektir.