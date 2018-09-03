Honor, oyun ve eğlence deneyimi sunmak için geliştirilen akıllı telefonu Honor Play'i tanıttı. Honor Play, grafik işleme yeteneği ve uzun pil ömrü taleplerini karşılamak için grafik işleme teknolojisi GPU Turbo ile yüksek performans vadediyor.

6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, GPU Turbo teknolojisi, AI 4D Smart Shock, AI 3D surround ses teknolojilerine sahip olan Honor Play, 16 + 2 MP çözünürlük sunan yapay zeka destekli dual kamerası ile dikkat çekiyor.

En popüler taktik turnuva oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile iş birliği yapan Honor, sadece performans sorunlarını çözmek için değil, aynı zamanda oyun odaklı ilk telefon olan Honor Play'i ‘Şimdi Oyun Zamanı’ (Game On) anı için geliştirdi. Cihazın batarya ömrü ise, en güçlü oyunda bile 4,5 saate ulaşılıyor.

İnce ve zarif tek parça metal tasarımı, tüm oyuncular için bir renk yelpazesine sahip: Geceyarısı Siyahı, Lacivert, Ultra-Violet ve kırmızı ve siyah desenli özel bir Oyuncu Sürümü. Tasarım, elinizin altında rahatça oturması ve 19.5: 9 çerçevesiz ekrana sahip olmasını sağlamak için tipik bir 5.5 inçlik ekran cihazının gövdesini korur.

Honor Play, Batı Avrupa (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya), CEE ve Nordic, Orta Doğu, Rusya, Hindistan ve Asya Pasifik gibi global pazarlarda ve HiHonor.com üzerinden 329 € fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Honor Play'in teknik özellikleri:

6.3 inç fullview 2340 x 1080 piksel ekran

19.5:9 ekran/gövde oranı

2.5D kıvrımlı tasarım

Yekpare metal gövde

EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)

Huawei Kirin 970 10nm, octa-core işlemci (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz)

ROM: 64 GB

RAM: 4GB

256 GB’a kadar destekleyen microSD bellek kartı yuvası

Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri

GPU Turbo özelliği

4D Smart Shock ile gelişmiş oyun deneyimi

AI 3D Surround ses deneyimi

3,750mAh pil : Ağır kullanımda 1.5 gün pil ömrü

3G: 23 saate kadar kullanım

Bekleme süresi: 16 güne kadar

Yapay zeka destekli AI 16MP + 2MP arka kamera, f/2.2 diyafram + f/2.4 diyafram, 220 kategoride 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme, 3D Portre Işıklandırması

16MP ön kamera, f/2.0 diyafram, AI Portre Modu, 3D Portre Işıklandırması

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