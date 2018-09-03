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Yüksek grafik işlem gücüne sahip Honor Play tanıtıldı

Honor yeni telefonu Honor Play ile global oyun pazarına hızlı bir giriş yapıyor. Oyun meraklıları için geliştirilen Honor Play, hızı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor

03.09.2018 - 11:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Honor, oyun ve eğlence deneyimi sunmak için geliştirilen akıllı telefonu Honor Play'i tanıttı. Honor Play, grafik işleme yeteneği ve uzun pil ömrü taleplerini karşılamak için grafik işleme teknolojisi GPU Turbo ile yüksek performans vadediyor.

6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, GPU Turbo teknolojisi, AI 4D Smart Shock, AI 3D surround ses teknolojilerine sahip olan Honor Play, 16 + 2 MP çözünürlük sunan yapay zeka destekli dual kamerası ile dikkat çekiyor.

En popüler taktik turnuva oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile iş birliği yapan Honor, sadece performans sorunlarını çözmek için değil, aynı zamanda oyun odaklı ilk telefon olan Honor Play'i ‘Şimdi Oyun Zamanı’ (Game On) anı için geliştirdi. Cihazın batarya ömrü ise, en güçlü oyunda bile 4,5 saate ulaşılıyor.

İnce ve zarif tek parça metal tasarımı, tüm oyuncular için bir renk yelpazesine sahip: Geceyarısı Siyahı, Lacivert, Ultra-Violet ve kırmızı ve siyah desenli özel bir Oyuncu Sürümü. Tasarım, elinizin altında rahatça oturması ve 19.5: 9 çerçevesiz ekrana sahip olmasını sağlamak için tipik bir 5.5 inçlik ekran cihazının gövdesini korur.

Honor Play, Batı Avrupa (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya), CEE ve Nordic, Orta Doğu, Rusya, Hindistan ve Asya Pasifik gibi global pazarlarda ve HiHonor.com üzerinden 329 € fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Honor Play'in teknik özellikleri:

6.3 inç fullview 2340 x 1080 piksel ekran
19.5:9 ekran/gövde oranı
2.5D kıvrımlı tasarım
Yekpare metal gövde
EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)
Huawei Kirin 970 10nm, octa-core işlemci (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz)
ROM: 64 GB
RAM: 4GB
256 GB’a kadar destekleyen microSD bellek kartı yuvası
Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri
GPU Turbo özelliği
4D Smart Shock ile gelişmiş oyun deneyimi
AI 3D Surround ses deneyimi
3,750mAh pil : Ağır kullanımda 1.5 gün pil ömrü
3G: 23 saate kadar kullanım
Bekleme süresi: 16 güne kadar
Yapay zeka destekli AI 16MP + 2MP arka kamera, f/2.2 diyafram + f/2.4 diyafram, 220 kategoride 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme, 3D Portre Işıklandırması
16MP ön kamera, f/2.0 diyafram, AI Portre Modu, 3D Portre Işıklandırması

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